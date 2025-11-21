STING Saline royale Live Saline Royale Arc-et-Senans

STING Saline royale Live

Saline Royale Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 129 – 129 – 129 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:30:00

fin : 2026-07-26 23:59:00

Date(s) :

2026-07-26

La Saline royale et Please Please Familyy présentent Saline royale Live, deux concerts d’exception au cœur du monument. Un événement musical inédit dans le demi-cercle historique de l’ancienne manufacture de sel, patrimoine mondial de l’UNESCO. Une expérience inoubliable entre musique et patrimoine !

Artiste internationalement reconnu, STING compositeur, auteur-interprète et ancien leader du groupe The Police, sera présent sur la scène du Saline royale Live le 26 juillet 2026 !

Avec plus de 100 millions d’albums vendus et 17 Grammy Awards, il est considéré comme l’un des artistes solos les plus marquants de sa génération.

STING revient sur scène avec le “STING 3.0 World Tour”, une tournée mondiale qui réinvente ses plus grands titres et raretés à travers l’énergie d’un trio percutant. Aux côtés de son fidèle guitariste Dominic Miller et du batteur Chris Maas, il propose un concert intense et épuré, revisitant les classiques tels que Roxanne, Fields of Gold ou Englishman in New York, mais aussi de nouveaux titres comme I Wrote Your Name (Upon My Heart), son dernier single. .

Saline Royale Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

English : STING

German : STING Saline royale Live

Italiano :

Espanol :

L’événement STING Saline royale Live Arc-et-Senans a été mis à jour le 2025-11-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)