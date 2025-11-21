GIMS Saline royale Live Saline Royale Arc-et-Senans

GIMS Saline royale Live

La Saline royale et Please Please Familyy présentent Saline royale Live, deux concerts d’exception au cœur du monument. Un événement musical inédit dans le demi-cercle historique de l’ancienne manufacture de sel, patrimoine mondial de l’UNESCO. Une expérience inoubliable entre musique et patrimoine !

Après une tournée exceptionnelle de plus de 90 dates à guichets fermés qui a marqué 2025, GIMS sera présent sur la scène du Saline royale Live le 25 juillet 2026 !

Ce concert sera l’occasion de (re)découvrir ses plus grands titres Ciel, Ninao, Parisienne, Air Force Blanche, Spider, Sois pas timide, Appelle ta copine…

Avec déjà plus de 750 000 billets vendus et des dates complètes dans toute la France, la Suisse, la Belgique et le Canada, GIMS confirme une fois de plus son statut d’artiste incontournable de la scène musicale. .

Saline Royale Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

