Les Nuits de la Saline Cinéma Plein air Les Nuits de la Saline Cinéma Plein air Arc-et-Senans

Les Nuits de la Saline Cinéma Plein air D17 Arc-et-Senans Doubs

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-15

2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Cet été, en écho à l’exposition Mystification, la Saline royale vous propose des soirées en cinéma plein air, au coeur du site Unesco, pour découvrir ou redécouvrir à la tombée de la nuit de grands classiques du 7e art.

Ces soirées incluent un dîner à la Saline (ou pique-nique libre dans le parc), le spectacle A la poursuite du collectionneur d’illusions en libre accès et le cinéma plein air. .

Les Nuits de la Saline Cinéma Plein air D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

