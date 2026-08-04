Informations pratiques

Erquy

Mini-croisière vers l’île de Bréhat dans la journée

Le port Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 08:15:00

fin : 2026-08-10 18:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Excursion à la journée environ 1h30 de traversée, journée en toute liberté sur l’île.

Départ assuré à partir de 40 passagers.

Départ du port d’Erquy à 8h15 et retour à Erquy vers 18h. Se présenter à l’embarcadère 15 mn avant le départ.

Renseignements et tickets au Bureau d’Informations Touristiques d’Erquy. Réservation obligatoire. .

Le port Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22

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English :

L’événement Mini-croisière vers l’île de Bréhat dans la journée Erquy a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor