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Mini diorama « monde rêvé », Hôpital Raymond Poincaré, Garches

jeudi 12 novembre 2026 · Hôpital Raymond Poincaré · Garches

Mini diorama « monde rêvé », Hôpital Raymond Poincaré, Garches

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Lieu
Hôpital Raymond Poincaré
Adresse
104 BOULEVARD RAYMOND POINCARE
Ville
92420 Garches
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
Atelier réservé aux patients de l'AP-HP

Mini diorama « monde rêvé » Jeudi 12 novembre, 14h00 Hôpital Raymond Poincaré Hauts-de-Seine

Atelier réservé aux patients de l’AP-HP

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-12T14:00:00+01:00 – 2026-11-12T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-12T14:00:00+01:00 – 2026-11-12T16:00:00+01:00

A partir de photographies, de papiers colorés et d’éléments dessinés, chacun réalise un mini diorama pour créer un univers personnel.

Hôpital Raymond Poincaré 104 BOULEVARD RAYMOND POINCARE Garches 92420 Hauts-de-Seine Île-de-France
A partir de photographies, de papiers colorés et d’éléments dessinés, chacun réalise un mini diorama pour créer un univers personnel.

©LAACI

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