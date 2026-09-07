Mini diorama « monde rêvé », Hôpital Raymond Poincaré, Garches
jeudi 12 novembre 2026 · Hôpital Raymond Poincaré · Garches
Informations pratiques
Mini diorama « monde rêvé » Jeudi 12 novembre, 14h00 Hôpital Raymond Poincaré Hauts-de-Seine
Atelier réservé aux patients de l’AP-HP
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-12T14:00:00+01:00 – 2026-11-12T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-12T14:00:00+01:00 – 2026-11-12T16:00:00+01:00
A partir de photographies, de papiers colorés et d’éléments dessinés, chacun réalise un mini diorama pour créer un univers personnel.
Hôpital Raymond Poincaré 104 BOULEVARD RAYMOND POINCARE Garches 92420 Hauts-de-Seine Île-de-France
A partir de photographies, de papiers colorés et d’éléments dessinés, chacun réalise un mini diorama pour créer un univers personnel.
©LAACI
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