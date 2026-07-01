Mini golf, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes

jeudi 23 juillet 2026 · Plaine de jeux La Halvêque · Nantes

Informations pratiques

Mini golf Jeudi 23 juillet, 16h00 Plaine de jeux La Halvêque Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00

Mini-golf

Plaine de jeux La Halvêque 23 Rue Léon Serpollet, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

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