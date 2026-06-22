Maranville

Mini loto d’été à Maranville

Bar associatif de Maranville Maranville Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Tout public

Venez passer un après-midi convivial et en compagnie de l’équipe du bar associatif !

Sur réservation.

Restauration et buvette sur place. .

Bar associatif de Maranville Maranville 52370 Haute-Marne Grand Est +33 7 43 69 19 73

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English :

L’événement Mini loto d’été à Maranville Maranville a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne