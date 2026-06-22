Mini loto d’été à Maranville Maranville
Mini loto d’été à Maranville Maranville dimanche 19 juillet 2026.
Maranville
Mini loto d’été à Maranville
Bar associatif de Maranville Maranville Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Tout public
Venez passer un après-midi convivial et en compagnie de l’équipe du bar associatif !
Sur réservation.
Restauration et buvette sur place. .
Bar associatif de Maranville Maranville 52370 Haute-Marne Grand Est +33 7 43 69 19 73
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English :
L’événement Mini loto d’été à Maranville Maranville a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne