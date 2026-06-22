Ouverture de la saison estivale du bar associatif de Maranville Maranville samedi 4 juillet 2026.

Maranville

Ouverture de la saison estivale du bar associatif de Maranville

Maison des associations Maranville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-22

Tout public

Retranscription des matchs de l’équipe de France sur écran géant (ouverture des portes 30 minutes avant le match).

Samedi 04 juillet soirée moules frites sur place ou à emporter (apéritif, entrée, moules frites, dessert glacé).

Dimanche 19 juillet mini loto d’été en plein air (2€ le carton). .

Maison des associations Maranville 52370 Haute-Marne Grand Est +33 7 43 69 19 73

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English :

L’événement Ouverture de la saison estivale du bar associatif de Maranville Maranville a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne des Trois Forêts