Ouverture de la saison estivale du bar associatif de Maranville Maranville
Ouverture de la saison estivale du bar associatif de Maranville Maranville samedi 4 juillet 2026.
Maranville
Ouverture de la saison estivale du bar associatif de Maranville
Maison des associations Maranville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-22
Tout public
Retranscription des matchs de l’équipe de France sur écran géant (ouverture des portes 30 minutes avant le match).
Samedi 04 juillet soirée moules frites sur place ou à emporter (apéritif, entrée, moules frites, dessert glacé).
Dimanche 19 juillet mini loto d’été en plein air (2€ le carton). .
Maison des associations Maranville 52370 Haute-Marne Grand Est +33 7 43 69 19 73
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L’événement Ouverture de la saison estivale du bar associatif de Maranville Maranville a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne des Trois Forêts
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