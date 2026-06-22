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Ouverture de la saison estivale du bar associatif de Maranville Maranville

Ouverture de la saison estivale du bar associatif de Maranville Maranville

Ouverture de la saison estivale du bar associatif de Maranville Maranville samedi 4 juillet 2026.

Adresse
Maison des associations
Ville
52370 Maranville
Département
Haute-Marne
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Maranville

Ouverture de la saison estivale du bar associatif de Maranville

Maison des associations Maranville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-22

Tout public
Retranscription des matchs de l’équipe de France sur écran géant (ouverture des portes 30 minutes avant le match).
Samedi 04 juillet soirée moules frites sur place ou à emporter (apéritif, entrée, moules frites, dessert glacé).
Dimanche 19 juillet mini loto d’été en plein air (2€ le carton).   .

Maison des associations Maranville 52370 Haute-Marne Grand Est +33 7 43 69 19 73 

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English :

L’événement Ouverture de la saison estivale du bar associatif de Maranville Maranville a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne des Trois Forêts

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