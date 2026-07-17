Mini rendez-vous et le corps, Bibliothèque de la Cité, Genève

Informations pratiques

Mini rendez-vous et le corps 13 août et 21 octobre Bibliothèque de la Cité

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T10:00:00+02:00 – 2026-08-13T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-21T10:00:00+02:00 – 2026-10-21T11:00:00+02:00

Une visite pour les enfants de 2 à 4 ans et leurs parents, qui mêle lectures d’albums et visite de l’exposition.

A 10h, rendez-vous à la bibliothèque de la Cité pour un moment de découverte de livres jeunesse plein de visages et de corps différents puis, à 10h45 visite au musée RATH pour découvrir les portraits de l’artiste Sylvia Sleigh.

Gratuit, sur inscription

Tranche d’âge: 2-4 ans

Réserver ici.

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://calendar.mamco.ch/fr/reserver?eid=1514 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3A30016203-277f-489f-b273-abaf99eb8bcd&queryId=N-c3f6c227-b752-498b-9f51-79aabf0eafbf&posInSet=1 »}] [{« link »: « https://calendar.mamco.ch/en/book?eid=1514 »}, {« link »: « https://www.mahmah.ch/musee-rath »}, {« link »: « https://osmapp.org/node/2169156779#17.00/46.2028/6.1450 »}, {« link »: « https://calendar.mamco.ch/fr/reserver?eid=1514 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

Une activité pour les 2-4 ans qui mêle lecture d’albums et visite au musée

photo : mamco