Informations pratiques

Saint-Omer

Mini-séances photo en Suisse Normande !

Pain de sucre / Rochers de la Houle Saint-Omer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Mini-séances photo en Suisse Normande !

Envie de repartir avec un joli souvenir de vos vacances en Suisse Normande ?

L’Oiseau photographe vous propose des mini-séances photo en extérieur dans des sites emblématiques du territoire. En famille, en couple ou entre amis, profitez d’un moment convivial et laissez-vous photographier dans un cadre naturel et patrimonial exceptionnel.

Chaque séance dure 15 minutes et comprend

1 photo numérique

1 tirage papier 20 × 30 cm

Tarif 40 €

Photo numérique supplémentaire 20 €

06/08 Clécy Pain de Sucre, Rochers de la Houle au coucher du soleil

20/08 Château Ganne .

Pain de sucre / Rochers de la Houle Saint-Omer 14220 Calvados Normandie +33 6 81 62 07 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mini-séances photo en Suisse Normande !

Mini photo shoots in Swiss Normandy!

L’événement Mini-séances photo en Suisse Normande ! Saint-Omer a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Suisse Normande