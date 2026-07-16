Aglaia Konrad, Umbau, espace 36, Saint-Omer

Informations pratiques

Aglaia Konrad, Umbau 19 septembre – 24 octobre espace 36 Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T14:00:00+02:00 – 2026-10-24T18:00:00+02:00

Depuis les années 1990, l’artiste Aglaia Konrad photographie les processus urbains dans diverses métropoles. Telle une archéologue, elle se plonge dans la signification des diverses couches dont est constituée la ville, depuis le choix des matériaux jusqu’à l’idéologie qui le sous-tend. L’installation s’articule autour de sa nouvelle série dédiée à la Boekentoren à Gand. Le titre, Umbau, qui en allemand signifie transformation, changement, renvoie à la fois à la rénovation récente de cet immeuble emblématique et au processus de création de l’artiste : de la construction à la déconstruction et vice-versa. Umbau invite le public à porter un regard nouveau sur (l’histoire de) l’architecture.

B.T. comme Boekentoren, la tour des livres. Aglaia Konrad a été invitée en 2021 par l’Université de Gand à explorer la Boekentoren, suite à la réouverture de celle-ci. L’emblématique bâtiment d’Henri Van de Velde, fleuron du modernisme en Belgique a en effet été restauré par les architectes Robbrecht et Daem en collaboration avec BARO, SumProject et Barbara Van der Wee architects. Aglaia Konrad a décidé de documenter le bâtiment d’une manière singulière. Pour la première fois de sa carrière, elle use ici des filtres d’un incontournable logiciel de photographie numérique afin d’accentuer la pureté des lignes de cette architecture remarquable.

Aglaia Konrad habite et travaille à Bruxelles. Elle a étudié et a ensuite été professeur à l’académie Jan Van Eyck, Maastricht et enseigne à la LUCA School of Arts, Bruxelles. Son oeuvre a été exposée dans de nombreux pays, dont le Museum M, Leuven, le Stedelijk Museum Amsterdam, Le Bal à Paris, et documenta X, Kassel.

Cette série vient de rentrer dans les collections du Frac Grand Large et sera présenté pour la première fois en région.

espace 36 36 rue gambetta 62500 Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33.(0)3.21.88.93.70 http://hhtp://espace36.free.fr https://www.instagram.com/espacetrentesix/;https://www.facebook.com/espace36/;https://bsky.app/profile/espace36.bsky.social Centre d’art associatif, l’espace 36 accompagne les artistes dans leurs recherches et leurs productions, et les publics dans une démarche de sensibilisation et d’éducation, affirmant ainsi sa responsabilité sociale. Nos actions se veulent porteuses de valeurs, d’idées et de sens, pour permettre à chacun d’être citoyen actif, acteur de sa propre culture. Cette démarche de soutien aux droits culturels participe à la cohésion sociale et à une meilleure qualité de vie, indispensables au développement plus égalitaire de la société. Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, nous mettons ainsi en avant la relation privilégiée de l’espace 36 avec la photographie. Par les résidences d’artistes, les nombreux partenariats régionaux, nationaux et dans une dimension européenne, pas moins de la moitié de nos actions culturelles et artistiques depuis plus de 25 ans ont été réalisée avec ce medium. Gare à 10mn – Stationnements gratuits – place handicapé devant la structure.

Depuis les années 1990, l’artiste Aglaia Konrad photographie les processus urbains dans diverses métropoles. Telle une archéologue, elle se plonge dans la signification des diverses couches dont est …

© Aglaia Konrad, BT_24, 2021