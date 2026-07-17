L’Inventaire artothèque – Une œuvre pour vous – 9° édition, espace 36, Saint-Omer

Informations pratiques

L’Inventaire artothèque – Une œuvre pour vous – 9° édition 7 novembre – 12 décembre espace 36 Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T13:00:00+01:00 – 2026-11-07T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-12T14:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:00:00+01:00

Nous proposons à nos visiteurs d’emprunter des œuvres d’art pour les installer chez eux et vivre ainsi une expérience artistique et culturelle privilégiée. Equipement de proximité, l’artothèque désacralise la relation à l’œuvre d’art, forme et accompagne les publics dans une démarche de découverte de l’art contemporain.

L’art est invité à pénétrer dans l’espace intime de chacun et à entrer en résonance avec eux.

Dans le cadre du bicentenaire de la photographie ce medium sera mis à l’honneur, grâce à la collection de l’artothèque regroupant des artistes régionaux (Anaïs Boudot, Julie Maresq, Pierre-Yves Brest, Justine Pillon) ou Nationaux (Véronique Hubert, Valérie Jouve, Maia Flore, Elene Usdin, Pierre Joseph, Alain Bernardini ).

Depuis 2011 nous proposons régulièrement aux visiteurs de bénéficier de ce service de prêt d’œuvres d’art. Pour cette neuvième édition l’espace 36 s’associe de nouveau à l’Inventaire, artothèque Hauts-de-France pour vous proposer d’emprunter des œuvres d’art pour les exposer chez soi ou sur son lieu de travail. Par l’échange quotidien avec des travaux d’artistes dans son espace personnel, nous invitons chacun à vivre et ressentir une expérience artistique et culturelle privilégiée, favorisant un rapport approfondi à la création contemporaine.

Dans la continuité de nos actions sur le territoire, nous proposerons aussi à nos partenaires locaux de présenter plusieurs œuvres de la collection, en mettant en avant la création photographique. Nous travaillons ainsi régulièrement avec des établissements scolaires, où un accrochage est réalisé dans le Centre de documentation, après un choix réalisé par les élèves accompagné de la médiation de l’espace 36.

espace 36 36 rue gambetta 62500 Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33.(0)3.21.88.93.70 http://hhtp://espace36.free.fr https://www.instagram.com/espacetrentesix/;https://www.facebook.com/espace36/;https://bsky.app/profile/espace36.bsky.social Centre d’art associatif, l’espace 36 accompagne les artistes dans leurs recherches et leurs productions, et les publics dans une démarche de sensibilisation et d’éducation, affirmant ainsi sa responsabilité sociale. Nos actions se veulent porteuses de valeurs, d’idées et de sens, pour permettre à chacun d’être citoyen actif, acteur de sa propre culture. Cette démarche de soutien aux droits culturels participe à la cohésion sociale et à une meilleure qualité de vie, indispensables au développement plus égalitaire de la société. Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, nous mettons ainsi en avant la relation privilégiée de l’espace 36 avec la photographie. Par les résidences d’artistes, les nombreux partenariats régionaux, nationaux et dans une dimension européenne, pas moins de la moitié de nos actions culturelles et artistiques depuis plus de 25 ans ont été réalisée avec ce medium. Gare à 10mn – Stationnements gratuits – place handicapé devant la structure.

Nous proposons à nos visiteurs d’emprunter des œuvres d’art pour les installer chez eux et vivre ainsi une expérience artistique et culturelle privilégiée. Equipement de proximité, l’artothèque la à …

©Benoît Warzée