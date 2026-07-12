Mini-Stages Dessin & BD Place du 14 juillet La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Mini-Stages Dessin & BD

Place du 14 juillet Centre Social et Culturel Les Salines La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Mini-Stages d’été Dessin & BD « à la carte » = 3 Séances indépendantes de 2 h.

Possibilité de ne faire qu’1 séance, 2 ou les 3.

Dates Jeudis 16, 23 et 30 Juillet 2026, de 14h à 16h.

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Place du 14 juillet Centre Social et Culturel Les Salines La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 41 25 52 lamisseb@gmail.com

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English :

Summer Mini-Courses Drawing & Comics « à la carte » = 3 independent 2-hour sessions.

Possibility of doing 1, 2 or all 3 sessions.

Dates Thursdays July 16, 23 and 30, 2026, from 2pm to 4pm.

L’événement Mini-Stages Dessin & BD La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-08 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle