Mini-Stages Dessin & BD Place du 14 juillet La Rochelle
jeudi 16 juillet 2026 · Place du 14 juillet · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Mini-Stages Dessin & BD
Place du 14 juillet Centre Social et Culturel Les Salines La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Mini-Stages d’été Dessin & BD « à la carte » = 3 Séances indépendantes de 2 h.
Possibilité de ne faire qu’1 séance, 2 ou les 3.
Dates Jeudis 16, 23 et 30 Juillet 2026, de 14h à 16h.
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Place du 14 juillet Centre Social et Culturel Les Salines La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 41 25 52 lamisseb@gmail.com
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English :
Summer Mini-Courses Drawing & Comics « à la carte » = 3 independent 2-hour sessions.
Possibility of doing 1, 2 or all 3 sessions.
Dates Thursdays July 16, 23 and 30, 2026, from 2pm to 4pm.
L’événement Mini-Stages Dessin & BD La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-08 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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