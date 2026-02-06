Concert Nuits Collectives Francofolies Odezenne présente Grand Prix Surprise-Partie La Sirène La Rochelle

Concert Nuits Collectives Francofolies Odezenne présente Grand Prix Surprise-Partie

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Artisans, poètes, explorateurs Odezenne a imposé son style bien au-delà des genres. Rap, électro, chanson leur musique hybride et instinctive, portée par des textes bruts et sensibles, a marqué toute une génération.

.

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Craftsmen, poets, explorers: Odezenne have imposed their style far beyond genres. Rap, electro, chanson: their hybrid, instinctive music, carried by raw, sensitive lyrics, has left its mark on an entire generation.

L’événement Concert Nuits Collectives Francofolies Odezenne présente Grand Prix Surprise-Partie La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-06 par Nous La Rochelle