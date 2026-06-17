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Mini tournoi Switch Médiathèque Agon-Coutainville

Mini tournoi Switch Médiathèque Agon-Coutainville

Mini tournoi Switch Médiathèque Agon-Coutainville vendredi 14 août 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 3 Avenue du Président Roosevelt

Ville : 50230 Agon-Coutainville

Département : Manche

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Agon-Coutainville

Mini tournoi Switch

Médiathèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Mini tournoi de Switch à la bibliothèque. Dès 6 ans. Inscription obligatoire.   .

Médiathèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 30 77 

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English : Mini tournoi Switch

L’événement Mini tournoi Switch Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-17 par Coutances Tourisme

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