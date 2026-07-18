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Tournoi lasertag Agon-Coutainville

vendredi 14 août 2026 · Agon-Coutainville

Tournoi lasertag Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
56 Charrière du Commerce
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Tournoi lasertag

56 Charrière du Commerce Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Tournoi lasertag au centre équestre d’Agon-Coutainville.
Armé d’un pistolet laser marquez un maximum de points ! Dès 8 ans
De 14h-18h au Laserbay.   .

56 Charrière du Commerce Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 44 84 99 96 

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English : Tournoi lasertag

L’événement Tournoi lasertag Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-16 par Coutances Tourisme

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