AGENDA · Agon-Coutainville
Tournoi lasertag Agon-Coutainville
vendredi 14 août 2026 · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Tournoi lasertag
56 Charrière du Commerce Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14 18:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Tournoi lasertag au centre équestre d’Agon-Coutainville.
Armé d’un pistolet laser marquez un maximum de points ! Dès 8 ans
De 14h-18h au Laserbay. .
56 Charrière du Commerce Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 44 84 99 96
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English : Tournoi lasertag
L’événement Tournoi lasertag Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-16 par Coutances Tourisme
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