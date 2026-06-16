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Visite patrimoine église Saint-Evroult église Saint-Evroult Agon-Coutainville

Visite patrimoine église Saint-Evroult église Saint-Evroult Agon-Coutainville

Visite patrimoine église Saint-Evroult église Saint-Evroult Agon-Coutainville vendredi 14 août 2026.

Lieu : église Saint-Evroult

Adresse : Rue Fernand Lechanteur

Ville : 50230 Agon-Coutainville

Département : Manche

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Agon-Coutainville

Visite patrimoine église Saint-Evroult

église Saint-Evroult Rue Fernand Lechanteur Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:30:00
fin : 2026-08-14 15:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Visite patrimoine église Saint-Evroult à Agon-Coutainville.
Adultes et enfants à partir de 10 ans.   .

église Saint-Evroult Rue Fernand Lechanteur Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Visite patrimoine église Saint-Evroult

L’événement Visite patrimoine église Saint-Evroult Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-16 par Coutances Tourisme

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