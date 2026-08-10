Mini UTMB Chamonix Domaine skiable du Savoy Chamonix-Mont-Blanc
mercredi 26 août 2026 · Domaine skiable du Savoy · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Mini UTMB Chamonix
Domaine skiable du Savoy Champ du Savoy Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Pour partager la passion de leurs parents, près de 1000 enfants disputeront l’une des 7 minis courses proposées.
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Domaine skiable du Savoy Champ du Savoy Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 47 51 info@ultratrailmb.com
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English :
To share their parents’ passion, some 1,000 children will take part in one of the 7 mini races on offer.
L’événement Mini UTMB Chamonix Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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