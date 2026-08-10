Mini UTMB Chamonix Domaine skiable du Savoy Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Mini UTMB Chamonix

Domaine skiable du Savoy Champ du Savoy Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Pour partager la passion de leurs parents, près de 1000 enfants disputeront l’une des 7 minis courses proposées.

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Domaine skiable du Savoy Champ du Savoy Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 47 51 info@ultratrailmb.com

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English :

To share their parents’ passion, some 1,000 children will take part in one of the 7 mini races on offer.

L’événement Mini UTMB Chamonix Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc