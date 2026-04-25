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Mini-visite 100 X Morellet Musée d’arts de Nantes Nantes

Mini-visite 100 X Morellet Musée d’arts de Nantes Nantes

Mini-visite 100 X Morellet Musée d’arts de Nantes Nantes dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 15:00

Tarif : Tarif : gratuitRéservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 15:00 – 15:30
Gratuit : oui Tarif : gratuitRéservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée. Tout public 

Venez rencontrer les oeuvres de cet artiste incontournable au musée. Vortex coloré, lignes aléatoires ou néons en forme de gitane allient l’humour et l’abstraction. Ce « rigoureux rigolard », comme il aimait à se qualifier, a le goût des jeux d’optique qui font vibrer la rétine.Durée : 30 mn

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html


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