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AGENDA · Malicorne-sur-Sarthe

Mini visite-atelier Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe

mercredi 21 octobre 2026 · Rue Victor Hugo · Malicorne-sur-Sarthe

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Rue Victor Hugo
Adresse
Musée de la Faïence et de la Céramique
Ville
72270 Malicorne-sur-Sarthe
Département
Sarthe
Tarif
5 5 5

Malicorne-sur-Sarthe

Mini visite-atelier

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 11:00:00
fin : 2026-10-21 12:00:00

Date(s) :
2026-10-21

Découverte ludique du musée suivie d’un temps de création en argile
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte
Après une chasse aux détails menant enfants et adultes à découvrir une partie des collections du musée, les participants créent à 4 mains une œuvre en argile. Deux thèmes de visite sont proposés cette année les formes et la musique. Tarif 5 € par personne (enfant et adulte) / 1h / Sur réservation.   .

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17  musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

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English :

Playful discovery of the museum followed by a time of clay creation

L’événement Mini visite-atelier Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Vallée de la Sarthe

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