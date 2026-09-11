Mini visite-atelier Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe
mercredi 21 octobre 2026 · Rue Victor Hugo · Malicorne-sur-Sarthe
Informations pratiques
Malicorne-sur-Sarthe
Mini visite-atelier
Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 11:00:00
fin : 2026-10-21 12:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Découverte ludique du musée suivie d’un temps de création en argile
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte
Après une chasse aux détails menant enfants et adultes à découvrir une partie des collections du musée, les participants créent à 4 mains une œuvre en argile. Deux thèmes de visite sont proposés cette année les formes et la musique. Tarif 5 € par personne (enfant et adulte) / 1h / Sur réservation. .
Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr
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English :
Playful discovery of the museum followed by a time of clay creation
L’événement Mini visite-atelier Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Vallée de la Sarthe
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