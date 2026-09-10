UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Mini visite Le surréalisme, Musée d’arts de Nantes, Nantes

dimanche 6 décembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Mini visite Le surréalisme, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée

Mini visite Le surréalisme Dimanche 6 décembre, 11h30, 15h00, 16h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-06T11:30:00+01:00 – 2026-12-06T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-06T16:00:00+01:00 – 2026-12-06T16:30:00+01:00

En contrepoint de l’exposition Surréelles. Une autre traversée du surréalisme, (re)découvrez en 30 min le nouvel accrochage de la salle 23.
Durée : 30mn

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
Une mini visite de 30mn top chrono !

© Musée d’arts de Nantes

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)