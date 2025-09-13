Minimus Espace james Chambaud Lons

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Cie Le Bruit des Ombres Spectacle immersif, visuel et sonore

À partir de 6 mois et jusqu’à 5 ans

Expérience immersive et joyeuse, Minimus est une odyssée dans le monde du minuscule, un zoom sur la biodiversité cachée nécessaire à l’équilibre du monde. Un manipulateur de sons et d’objets lumineux insolites nous accueille au sein d’un espace coloré et sonore, doux et enveloppant. En empruntant les yeux et les sensations de Minimus , il nous invite à changer d’échelle et à découvrir le monde fascinant des collemboles et de la microfaune. .

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 01 53 espace-chambaud@mairie-lons.fr

