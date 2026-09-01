Mise en lumière musicale et chantée de la crèche et du village Hatten
vendredi 27 novembre 2026 · Hatten
Informations pratiques
Hatten
Mise en lumière musicale et chantée de la crèche et du village
Place de l’Église Hatten Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-27 18:00:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Autour de la grande crèche, assistez à la mise en lumière de la ville et de la crèche en musique !
Autour de la grande crèche, assistez à la mise en lumière de la ville et de la crèche en musique ! 0 .
Place de l’Église Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 00 26 mairie@hatten-alsace.com
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English :
[CHRISTMAS IN OUTRE-FORÊT] Around the big crib, watch the city and the crib lit up to music!
L’événement Mise en lumière musicale et chantée de la crèche et du village Hatten a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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