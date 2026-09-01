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AGENDA · Hatten

Mise en lumière musicale et chantée de la crèche et du village Hatten

vendredi 27 novembre 2026 · Hatten

Mise en lumière musicale et chantée de la crèche et du village Hatten

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place de l'Église
Ville
67690 Hatten
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Hatten

Mise en lumière musicale et chantée de la crèche et du village

Place de l’Église Hatten Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-27 18:00:00
fin : 2026-11-27

Date(s) :
2026-11-27

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Autour de la grande crèche, assistez à la mise en lumière de la ville et de la crèche en musique !
Autour de la grande crèche, assistez à la mise en lumière de la ville et de la crèche en musique ! 0  .

Place de l’Église Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 00 26  mairie@hatten-alsace.com

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English :

[CHRISTMAS IN OUTRE-FORÊT] Around the big crib, watch the city and the crib lit up to music!

L’événement Mise en lumière musicale et chantée de la crèche et du village Hatten a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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