Informations pratiques

Hatten

Mise en lumière musicale et chantée de la crèche et du village

Place de l’Église Hatten Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27 18:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Autour de la grande crèche, assistez à la mise en lumière de la ville et de la crèche en musique !

Autour de la grande crèche, assistez à la mise en lumière de la ville et de la crèche en musique ! 0 .

Place de l’Église Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 00 26 mairie@hatten-alsace.com

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English :

[CHRISTMAS IN OUTRE-FORÊT] Around the big crib, watch the city and the crib lit up to music!

L’événement Mise en lumière musicale et chantée de la crèche et du village Hatten a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte