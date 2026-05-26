Mission nature : à la découverte des Prairies Saint-Martin La Longère Rennes Mercredi 22 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur inscription

Découvrez les prairies Saint-Martin en famille

En famille, partez en exploration au cœur des Prairies Saint-Martin à travers des jeux, défis et observations de la nature.

À partir de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-22T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-22T16:00:00.000+02:00

1



La Longère 68 Canal Saint-Martin 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

