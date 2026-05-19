MJ MICHAEL JACKSON tribute SHOW & GALA MISS Economic WORLD HOTEL MARRIOTT CROISETTE CANNES
MJ MICHAEL JACKSON tribute SHOW & GALA MISS Economic WORLD HOTEL MARRIOTT CROISETTE CANNES vendredi 22 mai 2026.
MJ MICHAEL JACKSON tribute SHOW & GALA MISS Economic WORLD
JACKSON Wang sosie n1 mondial de MICKAEL JACKSON à CANNES
SHOW & PHOTO CALL avec JACKSON Wang
sous le patronage de SON ALTESSE ROYALE May Liu
en présence des candidates de MISS Economic WORLD
Performance de chansons avec MJ JACKSON Wang
Soirée de Gala de Cérémonie avec remise des AWARDS SuperStar Art Foundation
Programme :
19h00
Accueil et PHOTO CALL avec JACKSON Wang
sosie n1 mondial de MICKAEL JACKSON
qui se produira en chanson et en présence des artistes nominés à MISS ECONOMIC WORLD
20h00
Défilé de Mode
21h00
Cérémonie de remise des AWARDS SuperStar Art Foundation
21h30 23h00
Diner de gala
Avant Première avec projection du film : Aegean Love
En présence de l’actrice et du réalisateur
Du Ministre de la Culture de Grèce
prix du meilleur long métrage au festival international de cinéma Gold Award.
Soirée de gala
490€ par personne,
ou
110€ par personne;
uniquement pour l’Avant Première, projection du film
Aegean Love (21h30 -23h00)
« Miss Economic World » est un enjeu culturel entre des femmes artistes qui humanisent l’économie mondiale !
SuperStar Art Foundation investit dans l’éducation, renforce les communautés et façonne le récit culturel de notre époque en soutenant les créateurs qui définissent l’avenir.
Sur réservation Places limitées;
Vendredi 22 mai 2026
19h00 à 24h00
Dress code :
Dress Code TENUE
Ladies
👗 ROBE LONGUE 👗
Gentlemen
🎩 SMOKING ou costume cravate 🎩
L’Hôtel MARRIOTT
50 La Croisette · Cannes -06400 Fr
Confirmation de votre place et votre nom sur la liste des convives à réception du virement
Banque :
Association LADIES GENTLEMEN
Crédit Agricole, 106 bd Sadi Carnot, 06110 Le Cannet- Fr
Bénéficiaire :
Association LADIES GENTLEMEN decide
26 bd République 06400 Cannes
I B A N
FR 7 6 1 9 1 0 6 0 0 6 8 3 4 3 6 7 8 5 3 7 5 4 4 6 6
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