MJ MICHAEL JACKSON tribute SHOW & GALA MISS Economic WORLD HOTEL MARRIOTT CROISETTE CANNES

MJ MICHAEL JACKSON tribute SHOW & GALA MISS Economic WORLD

JACKSON Wang sosie n1 mondial de MICKAEL JACKSON à CANNES

SHOW & PHOTO CALL avec JACKSON Wang

sous le patronage de SON ALTESSE ROYALE May Liu

en présence des candidates de MISS Economic WORLD

Performance de chansons avec MJ JACKSON Wang

Soirée de Gala de Cérémonie avec remise des AWARDS SuperStar Art Foundation

Programme :

19h00

Accueil et PHOTO CALL avec JACKSON Wang

sosie n1 mondial de MICKAEL JACKSON

qui se produira en chanson et en présence des artistes nominés à MISS ECONOMIC WORLD

20h00

Défilé de Mode

21h00

Cérémonie de remise des AWARDS SuperStar Art Foundation

21h30 23h00

Diner de gala

Avant Première avec projection du film : Aegean Love

En présence de l’actrice et du réalisateur

Du Ministre de la Culture de Grèce

prix du meilleur long métrage au festival international de cinéma Gold Award.

Soirée de gala

490€ par personne,

ou

110€ par personne;

uniquement pour l’Avant Première, projection du film

Aegean Love (21h30 -23h00)

« Miss Economic World » est un enjeu culturel entre des femmes artistes qui humanisent l’économie mondiale !

SuperStar Art Foundation investit dans l’éducation, renforce les communautés et façonne le récit culturel de notre époque en soutenant les créateurs qui définissent l’avenir.

Sur réservation Places limitées;

Vendredi 22 mai 2026

19h00 à 24h00

Dress code :

Dress Code TENUE

Ladies

👗 ROBE LONGUE 👗

Gentlemen

🎩 SMOKING ou costume cravate 🎩

L’Hôtel MARRIOTT

50 La Croisette · Cannes -06400 Fr

Confirmation de votre place et votre nom sur la liste des convives à réception du virement

Banque :

Association LADIES GENTLEMEN

Crédit Agricole, 106 bd Sadi Carnot, 06110 Le Cannet- Fr

Bénéficiaire :

Association LADIES GENTLEMEN decide

26 bd République 06400 Cannes

I B A N

FR 7 6 1 9 1 0 6 0 0 6 8 3 4 3 6 7 8 5 3 7 5 4 4 6 6

B I C

S W I F T

AGRI FR PP 891

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