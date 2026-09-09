MM Festival 2026 On danse ? | Atelier tout public Mille Plateaux, Centre Chorégraphique National La Rochelle
samedi 3 octobre 2026 · Mille Plateaux, Centre Chorégraphique National · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
MM Festival 2026 On danse ? | Atelier tout public
Mille Plateaux, Centre Chorégraphique National 14 Rue du Collège La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
Gratuit -18ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Le MM Festival invite le chorégraphe Noé Soulier avec Grabbing, Pushing, Thrusting. Cette performance est composée d’une série de duos qui explorent une manière particulière de danser ensemble.
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Mille Plateaux, Centre Chorégraphique National 14 Rue du Collège La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
The MM Festival presents choreographer Noé Soulier with *Grabbing, Pushing, Thrusting*. This performance consists of a series of duets that explore a unique way of dancing together.
L’événement MM Festival 2026 On danse ? | Atelier tout public La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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