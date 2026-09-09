MM Festival 2026 Petit-déjeuner lutherie | 30 ans de voyage Muséum d’Histoire naturelle (bibliothèque) La Rochelle
samedi 3 octobre 2026 · Muséum d'Histoire naturelle (bibliothèque) · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
MM Festival 2026 Petit-déjeuner lutherie | 30 ans de voyage
Muséum d’Histoire naturelle (bibliothèque) 28 Rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 11:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Dans le prolongement du concert Le Chant des Basses (vendredi 2 oct. 19h), Bruno Cocset propose une rencontre musicale racontant 30 ans de voyages avec son ensemble Les Basses Réunies créé en 1996.
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Muséum d’Histoire naturelle (bibliothèque) 28 Rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Following the concert *Le Chant des Basses* (Friday, Oct. 2, 7:00 p.m.), Bruno Cocset presents a musical journey recounting 30 years of travels with his ensemble *Les Basses Réunies*, founded in 1996.
L’événement MM Festival 2026 Petit-déjeuner lutherie | 30 ans de voyage La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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