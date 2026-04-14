Mobilisation Bienvenue, Le Garage Moderne, Bordeaux

Mobilisation Bienvenue Samedi 25 avril, 19h00 Le Garage Moderne Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T19:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:50:00+02:00

Fin : 2026-04-25T19:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:50:00+02:00

Le Collectif Bienvenue investit Le Garage Moderne, en lien avec La Pangée et Bordonor, afin de proposer une soirée solidaire, festive et conviviale bourrée d’espoir.

19h – NOUS AUTRES

Nous Autres : Restitution de l’atelier “théâtre Femmes” – Les mots et les idées viennent bousculer les a priori de tous poils pour laisser la place à des femmes qui osent et s’exposent, disent et agissent. Porté par le Centre social Bordeaux Nord, le collectif Bordonor, le Glob Théâtre et la compagnie El Destino. 20 min. @cie_el_destino

19h30 – PAROLES DE FEMMES EN MIGRATION

Rencontre autour de l’ouvrage. Avec la participation de Marie Lasserre, anthropologue et la participation de quelques contributeurs à l’ouvrage et des artistes et participant.e.s invité.e.s. 52 % des migrants sont des migrantes. Cet ouvrage entend ainsi contribuer à mettre en évidence cet aspect de nos sociétés. Éditions Syleps. Livre en vente sur place.

20h00 – REPAS

Un mafé vous sera préparé avec amour par nos bénévoles avec les conseils culinaires des artistes de Migr’Arts. Vendu directement sur place

Mafé + un verre de l’amitié : 10 euros

21h00 – TRAVERSES

Migr’Arts / Danse / Slam / Musique

Spectacle qui navigue entre mondes académiques et non académiques. Sans cesse, il évolue et reflète des dynamiques migratoires, des phénomènes de transmission et de transformations permanentes.

L’association-troupe Migr’Arts éclaire des parcours migratoires et rend visible l’indicible en promouvant leurs trajectoires et leurs récits. 60 min.

22h00 – ASHTAR

Trio et choeurs issus de l’Orchestre Arabe d’Aquitaine.

Comme une braise qui a trouvé sa propre respiration, le son unique des quelques voix en chœurs retrouve Nawras Ibrahim à l’oud, Sameh Abulaila aux percussions et Taha Abdelhadi au violon.

Ashtar porte ainsi l’âme de l’Orchestre Arabe d’Aquitaine, tout en affirmant une identité artistique singulière car contemporaine.

45 mn. @orchestre.arabe.aquitaine

Bienvenue – Mobilisation pour les réfugiés

@bordonor

Le Garage Moderne 176 rue Achard Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le Collectif Bienvenue investit Le Garage Moderne, en lien avec La Pangée et Bordonor, afin de proposer une soirée solidaire, festive et conviviale bourrée d’espoir. solidarités musique