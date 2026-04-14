Mobilisation Bienvenue, Le Garage Moderne, Bordeaux
Mobilisation Bienvenue, Le Garage Moderne, Bordeaux samedi 25 avril 2026.
Mobilisation Bienvenue Samedi 25 avril, 19h00 Le Garage Moderne Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T19:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:50:00+02:00
Fin : 2026-04-25T19:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:50:00+02:00
Le Collectif Bienvenue investit Le Garage Moderne, en lien avec La Pangée et Bordonor, afin de proposer une soirée solidaire, festive et conviviale bourrée d’espoir.
19h – NOUS AUTRES
Nous Autres : Restitution de l’atelier “théâtre Femmes” – Les mots et les idées viennent bousculer les a priori de tous poils pour laisser la place à des femmes qui osent et s’exposent, disent et agissent. Porté par le Centre social Bordeaux Nord, le collectif Bordonor, le Glob Théâtre et la compagnie El Destino. 20 min. @cie_el_destino
19h30 – PAROLES DE FEMMES EN MIGRATION
Rencontre autour de l’ouvrage. Avec la participation de Marie Lasserre, anthropologue et la participation de quelques contributeurs à l’ouvrage et des artistes et participant.e.s invité.e.s. 52 % des migrants sont des migrantes. Cet ouvrage entend ainsi contribuer à mettre en évidence cet aspect de nos sociétés. Éditions Syleps. Livre en vente sur place.
20h00 – REPAS
Un mafé vous sera préparé avec amour par nos bénévoles avec les conseils culinaires des artistes de Migr’Arts. Vendu directement sur place
Mafé + un verre de l’amitié : 10 euros
21h00 – TRAVERSES
Migr’Arts / Danse / Slam / Musique
Spectacle qui navigue entre mondes académiques et non académiques. Sans cesse, il évolue et reflète des dynamiques migratoires, des phénomènes de transmission et de transformations permanentes.
L’association-troupe Migr’Arts éclaire des parcours migratoires et rend visible l’indicible en promouvant leurs trajectoires et leurs récits. 60 min.
22h00 – ASHTAR
Trio et choeurs issus de l’Orchestre Arabe d’Aquitaine.
Comme une braise qui a trouvé sa propre respiration, le son unique des quelques voix en chœurs retrouve Nawras Ibrahim à l’oud, Sameh Abulaila aux percussions et Taha Abdelhadi au violon.
Ashtar porte ainsi l’âme de l’Orchestre Arabe d’Aquitaine, tout en affirmant une identité artistique singulière car contemporaine.
45 mn. @orchestre.arabe.aquitaine
Bienvenue – Mobilisation pour les réfugiés
@bordonor
Le Garage Moderne 176 rue Achard Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine
Le Collectif Bienvenue investit Le Garage Moderne, en lien avec La Pangée et Bordonor, afin de proposer une soirée solidaire, festive et conviviale bourrée d’espoir. solidarités musique
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