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Mobilisation Bienvenue, Le Garage Moderne, Bordeaux

Mobilisation Bienvenue, Le Garage Moderne, Bordeaux

Mobilisation Bienvenue, Le Garage Moderne, Bordeaux samedi 25 avril 2026.

Lieu : Le Garage Moderne

Adresse : 176 rue Achard

Ville : 33300 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Entrée libre

Mobilisation Bienvenue Samedi 25 avril, 19h00 Le Garage Moderne Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T19:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:50:00+02:00
Fin : 2026-04-25T19:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:50:00+02:00

Le Collectif Bienvenue investit Le Garage Moderne, en lien avec La Pangée et Bordonor, afin de proposer une soirée solidaire, festive et conviviale bourrée d’espoir.

19h – NOUS AUTRES
Nous Autres : Restitution de l’atelier “théâtre Femmes” – Les mots et les idées viennent bousculer les a priori de tous poils pour laisser la place à des femmes qui osent et s’exposent, disent et agissent. Porté par le Centre social Bordeaux Nord, le collectif Bordonor, le Glob Théâtre et la compagnie El Destino. 20 min. @cie_el_destino

19h30 – PAROLES DE FEMMES EN MIGRATION
Rencontre autour de l’ouvrage. Avec la participation de Marie Lasserre, anthropologue et la participation de quelques contributeurs à l’ouvrage et des artistes et participant.e.s invité.e.s. 52 % des migrants sont des migrantes. Cet ouvrage entend ainsi contribuer à mettre en évidence cet aspect de nos sociétés. Éditions Syleps. Livre en vente sur place.

20h00 – REPAS
Un mafé vous sera préparé avec amour par nos bénévoles avec les conseils culinaires des artistes de Migr’Arts. Vendu directement sur place
Mafé + un verre de l’amitié : 10 euros

21h00 – TRAVERSES
Migr’Arts / Danse / Slam / Musique
Spectacle qui navigue entre mondes académiques et non académiques. Sans cesse, il évolue et reflète des dynamiques migratoires, des phénomènes de transmission et de transformations permanentes.
L’association-troupe Migr’Arts éclaire des parcours migratoires et rend visible l’indicible en promouvant leurs trajectoires et leurs récits. 60 min.

22h00 – ASHTAR
Trio et choeurs issus de l’Orchestre Arabe d’Aquitaine.
Comme une braise qui a trouvé sa propre respiration, le son unique des quelques voix en chœurs retrouve Nawras Ibrahim à l’oud, Sameh Abulaila aux percussions et Taha Abdelhadi au violon.
Ashtar porte ainsi l’âme de l’Orchestre Arabe d’Aquitaine, tout en affirmant une identité artistique singulière car contemporaine.
45 mn. @orchestre.arabe.aquitaine

Bienvenue – Mobilisation pour les réfugiés
@bordonor

Le Garage Moderne 176 rue Achard Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine
Le Collectif Bienvenue investit Le Garage Moderne, en lien avec La Pangée et Bordonor, afin de proposer une soirée solidaire, festive et conviviale bourrée d’espoir. solidarités musique

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