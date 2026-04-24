Mobilité douce, Médiathèque Grand M, Toulouse

Mobilité douce Mercredi 20 mai, 14h30 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

Mercredi 20 mai – 14h30

Venez profiter en famille de cet après-midi consacré à la mobilité douce. Petits et grands pourrons bénéficier de l’expertise du Club de prévention pour réparer vélos et trottinettes. Enfin, les plus jeunes pourrons s’initier au code de la route et aux bonnes pratiques de déplacements avec les conseils avisés de la police nationale et s’exercer sur un parcours ludique tout en dégustant des smoothies fraichement concoctés grâce au Cyclomix, un vélo-smoothie permettant de faire sa propre boisson en pédalant.

Médiathèque Grand M

Durée : 2h30

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

Venez profiter en famille de cet après-midi consacré à la mobilité douce.