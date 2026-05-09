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Modélisme Journée de navigation Les Achards

Modélisme Journée de navigation Les Achards dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Plan d'eau du Bibrou

Ville : 85150 Les Achards

Département : Vendée

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Les Achards

Modélisme Journée de navigation

Plan d’eau du Bibrou Les Achards Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :
2026-06-21

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Plan d’eau du Bibrou Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire   amm85@outlook.fr

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English :

L’événement Modélisme Journée de navigation Les Achards a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme du Pays des Achards

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