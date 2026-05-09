Modélisme Journée de navigation Les Achards
Modélisme Journée de navigation Les Achards dimanche 21 juin 2026.
Les Achards
Modélisme Journée de navigation
Plan d’eau du Bibrou Les Achards Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
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Plan d’eau du Bibrou Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire amm85@outlook.fr
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English :
L’événement Modélisme Journée de navigation Les Achards a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme du Pays des Achards
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