Les Achards

Modélisme Journée de navigation

Plan d’eau du Bibrou Les Achards Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

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Plan d’eau du Bibrou Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire amm85@outlook.fr

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English :

L’événement Modélisme Journée de navigation Les Achards a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme du Pays des Achards