MODESELEKTOR : Classic Live 2026, Alhambra, Genève
mardi 6 octobre 2026 · Alhambra · Genève
Informations pratiques
MODESELEKTOR : Classic Live 2026 Mardi 6 octobre, 20h00 Alhambra
Divers tarifs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T23:00:00+02:00
MODESELEKTOR : CLASSICS LIVE 2026
Unique date en Suisse !
Le mythique duo est de retour à Genève pour revisiter ses classiques devenus cultes et célébrer 25 ans de liberté créative absolue et d’énergie pure.
Depuis plus de vingt-cinq ans, Modeselektor trace sa propre trajectoire, loin des chapelles électroniques.
En fusionnant Techno, Bass Music, Hip-Hop mutant et IDM aventureuse, Gernot Bronsert et Sebastian Szary ont façonné une œuvre aussi imprévisible qu’influente.
À l’Alhambra, pour une date suisse exclusive, le duo présente Classics Live, un format où ses morceaux les plus emblématiques passent à nouveau par la case laboratoire.
Plus qu’un best of, une relecture en temps réel : machines, improvisation et tension permanente redonnent vie à un catalogue devenu culte.
La preuve que Modeselektor continue d’avancer sans jamais regarder dans le rétroviseur.
Horaires (sous réserve de modifications) :
Portes : 19h00
Concert : 20h00
Contact (organisateur) : billetterie@headfun.ch
Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://discover.smeetz.com/fr/product/b2b/76459/booking/e-26-modeselektor-classics-live?referrer=Alhambra&utm_medium=smeetzReferralLink&productId=76459&codes=27UVCCPS&cats=158667&set_ticket=158667 »}] [{« link »: « mailto:billetterie@headfun.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/
Electron Festival présente : Modeselektor + supporting act en concert à l’Alhambra, le 06 octobre 2026
DR
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