Mohamed Lamouri, Bibliothèque Mariama Bâ, Bondy

Mohamed Lamouri Samedi 27 juin, 16h00 Bibliothèque Mariama Bâ Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Mohamed Lamouri chante le raï sentimental: parisien d’Algérie, il se produit dans le métro depuis le début des années 2000.

Authentique personnage de Belleville et du grand Paris, il chante beaucoup plus qu’il ne parle et son histoire est longue à raconter: mal voyant autonome, longtemps clandestin, la vie dure et l’optimisme sans faille, toujours le clavier à l’épaule. Sa voix, rauque et tendue, est patinée à l’excès, magnifique. Il élabore ses mélodies dans le métro et les affine à l’épreuve de ce public urbain sans cesse renouvelé. Son premier album Underground Raï Love (2019) avait fait mouche avec ses titres aux confluents du raï des 80’s et de la pop occidentale. En 2023, Mohamed Lamouri publie un deuxième album, Méhari, avec les musiciens du Cheb: Baron Rétif (percs), Charlie 0. (keyboards), Mocke (saz, guitar), Lamouri y chante aux bongos son cœur et son destin, sans oublier ses pépites raï de Rachid et Fethi, Boutaïba Sghir, Cheb Hasni…

Bibliothèque Mariama Bâ 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France

Mohamed Lamouri chante le raï sentimental: parisien d’Algérie, il se produit dans le métro depuis le début des années 2000.

©Mohamed Lamouri