Raï is not Dead, Bibliothèque Mariama Bâ, Bondy

Raï is not Dead Samedi 13 juin, 11h00 Bibliothèque Mariama Bâ Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00

Un projet de compilation raï, des chanteurs disparus, et un revival électro : voilà Hadj Sameer, DJ et digger, parti pour une enquête de Lyon à Alger en passant par Barbès, perdu entre les cabarets d’Oran et les disquaires de Marseille, oublié au milieu des synthés qui craquent et des volutes de chichas, lancé sur les traces du roi Khaled et du prince assassiné Hasni… Il fallait au moins une telle aventure pour raconter la folle épopée du raï.

Et pour cause : quel genre musical peut prétendre être passé, en l’espace de cinquante ans, d’un cabaret caché d’Oran à la mi-temps du superbowl en mondovision ? Peu. Or, c’est bien ce que raconte l’incroyable histoire de cette musique née en Algérie au sortir de la seconde guerre mondiale, qui conquiert la France puis le monde entier dans les années 1990, avant de disparaître des radars avec le nouveau millénaire.

Réalisation : Simon Maisonobe

Écriture : Simon Maisonobe, Hadj Sameer & Grégoire Belhoste

Production : ZED pour arte.tv

Bibliothèque Mariama Bâ 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France

Un projet de compilation raï, des chanteurs disparus, et un revival électro : voilà Hadj Sameer, DJ et digger, parti pour une enquête de Lyon à Alger en passant par Barbès, perdu entre les cabarets …

©ZED pour arte.tv