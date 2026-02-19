Mois de la Photo Atelier #1 Techniques de base de la photographie Bourges

Mois de la Photo Atelier #1 Techniques de base de la photographie

12 Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : 350 – 350 – 380 EUR

350

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Perfectionnez vos bases en photographie documentaire lors d’un atelier avec Mélanie Wenger à Bourges.

Les 9 et 10 mai 2026, participez à l’Atelier #1 Techniques de base de la photographie animé par Mélanie Wenger, photographe et formatrice.

Destiné aux photographes amateurs, en voie de professionnalisation ou professionnels, cet atelier vise à consolider les fondamentaux techniques, affiner la lecture d’image, maîtriser la lumière et structurer une approche documentaire personnelle.

Alternant apports théoriques, études de cas et ateliers pratiques en extérieur (paysage, milieu urbain, portrait), la formation se déroule de 10h à 18h à la Direction de la Culture Ville de Bourges.

Inscription avant le 1er avril 2026. 350 .

12 Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 51 36 48 29 melanie@desimagesetdessons.fr

English :

Perfect your documentary photography skills at a workshop with Mélanie Wenger in Bourges.

