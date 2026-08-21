Informations pratiques

Saint-Pal-de-Chalencon

Mois de la Rando autour de Saint Pal de Chalencon

34 place Bertrand de Chalancon Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 14:00:00

fin : 2026-10-02 18:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Découverte de la faune et de la flore sur les anciennes voies de communication de Saint-Pal-de-Chalencon, petite cité de caractère. Avec les Amis de Saint-Pal. Tout public à partir de 6 ans. Réservation à l’office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

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34 place Bertrand de Chalancon Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 beauzac@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

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English :

Discover the flora and fauna along the historic trade routes of Saint-Pal-de-Chalencon, a charming little town. With the Friends of Saint-Pal. Open to all ages 6 and up. Reservations at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

L’événement Mois de la Rando autour de Saint Pal de Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron