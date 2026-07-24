Informations pratiques

Saint-Pal-de-Chalencon

Marché de noël

Gymnase Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 09:00:00

fin : 2026-12-20 18:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Dernière ligne droite pour vos achats de noël, de nombreux exposants vous attendent, huitre, marrons chaud, vin chaud..et visite du père noël.

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Gymnase Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 30 19

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English :

Last straight line for your Christmas shopping, many exhibitors are waiting for you, oysters, hot chestnuts, mulled wine … and visit of Santa Claus.

L’événement Marché de noël Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron