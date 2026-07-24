Marché de noël Saint-Pal-de-Chalencon
dimanche 20 décembre 2026 · Saint-Pal-de-Chalencon
Informations pratiques
Saint-Pal-de-Chalencon
Marché de noël
Gymnase Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 09:00:00
fin : 2026-12-20 18:00:00
Date(s) :
2026-12-20
Dernière ligne droite pour vos achats de noël, de nombreux exposants vous attendent, huitre, marrons chaud, vin chaud..et visite du père noël.
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Gymnase Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 30 19
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English :
Last straight line for your Christmas shopping, many exhibitors are waiting for you, oysters, hot chestnuts, mulled wine … and visit of Santa Claus.
L’événement Marché de noël Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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