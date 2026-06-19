UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rallye photos le parcours du milan futé Saint-Pal-de-Chalencon

Rallye photos le parcours du milan futé Saint-Pal-de-Chalencon jeudi 13 août 2026.

Adresse
34 Place Bertrand de Chalencon
Ville
43500 Saint-Pal-de-Chalencon
Département
Haute-Loire
Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
4 4 4

Saint-Pal-de-Chalencon

Rallye photos le parcours du milan futé

34 Place Bertrand de Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

“Le parcours du milan futé”. Rallye photos dans la Petite Cité de caractère®. Retrouvez des éléments du patrimoine à l’aide d’un plan et de photos. A faire en famille. Goûter offert. Réservation bureaux de l’Office de Tourisme.
  .

34 Place Bertrand de Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Kite’s Journey. Photo scavenger hunt in the Petite Cité de Caractère. Discover heritage sites with the help of a map and photos. A great activity for the whole family. Complimentary snack. Reservations at the Tourist Office.

L’événement Rallye photos le parcours du milan futé Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

À voir aussi à Saint-Pal-de-Chalencon (Haute-Loire)