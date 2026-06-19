Rallye photos le parcours du milan futé Saint-Pal-de-Chalencon
Rallye photos le parcours du milan futé Saint-Pal-de-Chalencon jeudi 13 août 2026.
Saint-Pal-de-Chalencon
Rallye photos le parcours du milan futé
34 Place Bertrand de Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
“Le parcours du milan futé”. Rallye photos dans la Petite Cité de caractère®. Retrouvez des éléments du patrimoine à l’aide d’un plan et de photos. A faire en famille. Goûter offert. Réservation bureaux de l’Office de Tourisme.
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34 Place Bertrand de Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53
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English :
The Kite’s Journey. Photo scavenger hunt in the Petite Cité de Caractère. Discover heritage sites with the help of a map and photos. A great activity for the whole family. Complimentary snack. Reservations at the Tourist Office.
L’événement Rallye photos le parcours du milan futé Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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