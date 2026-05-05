Vide grenier sur les places du village Saint-Pal-de-Chalencon

Saint-Pal-de-Chalencon

Vide grenier

sur les places du village Sur les places du village Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Venez chiner l’objet rare sur toutes les places du village dès7h30

2.50 €l’emplacement reversés au profit du CCAS

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sur les places du village Sur les places du village Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 30 19 stpal-chalencon@wanadoo.fr

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English :

Come and hunt for a rare object in all the village squares from7.30am

2.50 ?per site to benefit the CCAS

L’événement Vide grenier Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron