Vide grenier sur les places du village Saint-Pal-de-Chalencon
Vide grenier sur les places du village Saint-Pal-de-Chalencon dimanche 2 août 2026.
Saint-Pal-de-Chalencon
Vide grenier
sur les places du village Sur les places du village Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Venez chiner l’objet rare sur toutes les places du village dès7h30
2.50 €l’emplacement reversés au profit du CCAS
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sur les places du village Sur les places du village Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 30 19 stpal-chalencon@wanadoo.fr
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English :
Come and hunt for a rare object in all the village squares from7.30am
2.50 ?per site to benefit the CCAS
L’événement Vide grenier Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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