Visite apéro Local des Amis de Saint Pal Saint-Pal-de-Chalencon
mardi 21 juillet 2026 · Local des Amis de Saint Pal · Saint-Pal-de-Chalencon
Informations pratiques
Saint-Pal-de-Chalencon
Visite apéro
Local des Amis de Saint Pal 34, place Bertrand de Chalancon. Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Visite d’environ 45 minutes du bourg historique de Saint-Pal-de-Chalencon Petite cité de Caractère par les Amis de Saint-Pal, suivie d’une dégustation de produits locaux. Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron
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Local des Amis de Saint Pal 34, place Bertrand de Chalancon. Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53
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English :
45-minute tour of the historic village of Saint-Pal-de-Chalencon Petite cité de Caractère by the Friends of Saint-Pal, followed by a tasting of local products. Reservations at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office
L’événement Visite apéro Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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