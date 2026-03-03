Stage de céramique enfants Atelier bleu nuage Saint-Pal-de-Chalencon
Stage de céramique enfants Atelier bleu nuage Saint-Pal-de-Chalencon mardi 7 juillet 2026.
Stage de céramique enfants
Atelier bleu nuage 3 rue Sainte Reine Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
2026-07-07
Stage céramique enfant
Cette année, c’est l’occasion pour vos enfants de venir créer, apprendre, et mettre les mains dans la terre lors d’un stage de poterie
Atelier bleu nuage 3 rue Sainte Reine Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 97 01 95
English :
Children’s pottery workshop
This year, your children will have the opportunity to create, learn and get their hands dirty at a pottery workshop
