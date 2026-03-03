Stage de céramique adultes Atelier bleu nuage Saint-Pal-de-Chalencon

Stage de céramique adultes

Atelier bleu nuage 3 rue Sainte Reine Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Ressentir l’argile et trouver votre inspiration dans un lieu propice à la création !



Stage en 1 journée pour réaliser une création en argile. Les pièces restent à l’atelier pour l’émaillage et les cuissons.

.

Atelier bleu nuage 3 rue Sainte Reine Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 97 01 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Feel the clay and find your inspiration in a place conducive to creation!



A 1-day workshop to create a piece in clay. The pieces remain in the workshop for glazing and firing.

L’événement Stage de céramique adultes Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron