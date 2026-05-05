Fête du pain Village de Combreaux Saint-Pal-de-Chalencon
Fête du pain Village de Combreaux Saint-Pal-de-Chalencon dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Pal-de-Chalencon
Fête du pain
Village de Combreaux Combreaux Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Traditionnelle fête du pain au village de Combreaux, accompagnée de diverses animations.
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Village de Combreaux Combreaux Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 25 15
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English :
Traditional bread festival in the village of Combreaux, accompanied by various animations.
L’événement Fête du pain Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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