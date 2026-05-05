Fête du pain Village de Combreaux Saint-Pal-de-Chalencon

Saint-Pal-de-Chalencon

Fête du pain

Village de Combreaux Combreaux Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 12:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Traditionnelle fête du pain au village de Combreaux, accompagnée de diverses animations.

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Village de Combreaux Combreaux Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 25 15

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English :

Traditional bread festival in the village of Combreaux, accompanied by various animations.

L’événement Fête du pain Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron