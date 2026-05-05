Concours de boules Challenge Sauvaire Saint-Pal-de-Chalencon
Concours de boules Challenge Sauvaire Saint-Pal-de-Chalencon samedi 25 juillet 2026.
Saint-Pal-de-Chalencon
Concours de boules Challenge Sauvaire
Boulodrome Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Concours de boules 32 doublettes organisé par l’association sportive boule.
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Boulodrome Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 35 92
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English :
Boules competition 32 doublettes organized by the association sportive boule.
L’événement Concours de boules Challenge Sauvaire Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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