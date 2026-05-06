Vogue annuelle Saint-Pal-de-Chalencon
Vogue annuelle Saint-Pal-de-Chalencon vendredi 7 août 2026.
Saint-Pal-de-Chalencon
Vogue annuelle
le bourg Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Week-end de fête à St Pal avec la fête foraine et ses nombreuses animations durant tout le week-end. Au programme
-bal, concours de pétanque, retraite au flambeaux, soupe aux choux à la caserne, feu d’artifice
.
le bourg Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A weekend of festivities in St Pal with the funfair and its many attractions throughout the weekend. On the program:
-ball, pétanque competition, torchlight procession, cabbage soup at the fire station, fireworks display
L’événement Vogue annuelle Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
À voir aussi à Saint-Pal-de-Chalencon (Haute-Loire)
- Stage de céramique adultes Atelier bleu nuage Saint-Pal-de-Chalencon 13 juin 2026
- Fête de la musique Saint-Pal-de-Chalencon 20 juin 2026
- Fête du pain Village de Combreaux Saint-Pal-de-Chalencon 5 juillet 2026
- Stage de céramique enfants Atelier bleu nuage Saint-Pal-de-Chalencon 7 juillet 2026
- Stage de céramique adultes Atelier bleu nuage Saint-Pal-de-Chalencon 11 juillet 2026