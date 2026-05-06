Saint-Pal-de-Chalencon

Vogue annuelle

le bourg Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Week-end de fête à St Pal avec la fête foraine et ses nombreuses animations durant tout le week-end. Au programme

-bal, concours de pétanque, retraite au flambeaux, soupe aux choux à la caserne, feu d’artifice

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le bourg Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53

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English :

A weekend of festivities in St Pal with the funfair and its many attractions throughout the weekend. On the program:

-ball, pétanque competition, torchlight procession, cabbage soup at the fire station, fireworks display

L’événement Vogue annuelle Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron