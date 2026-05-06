Saint-Pal-de-Chalencon

Concours pétanque de la vogue

boulodrome Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 14:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Concours de pétanque organisé par l’AS boules

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boulodrome Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53

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English :

Petanque competition organized by AS boules

L’événement Concours pétanque de la vogue Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron