Concours pétanque de la vogue Saint-Pal-de-Chalencon
Concours pétanque de la vogue Saint-Pal-de-Chalencon lundi 10 août 2026.
Saint-Pal-de-Chalencon
Concours pétanque de la vogue
boulodrome Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 14:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Concours de pétanque organisé par l’AS boules
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boulodrome Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53
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English :
Petanque competition organized by AS boules
L’événement Concours pétanque de la vogue Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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