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Visite apéro Local des Amis de Saint Pal Saint-Pal-de-Chalencon

mardi 4 août 2026 · Local des Amis de Saint Pal · Saint-Pal-de-Chalencon

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Local des Amis de Saint Pal
Adresse
34, place Bertrand de Chalancon.
Ville
43500 Saint-Pal-de-Chalencon
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Pal-de-Chalencon

Visite apéro

Local des Amis de Saint Pal 34, place Bertrand de Chalancon. Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Visite d’environ 45 minutes du bourg historique de Saint-Pal-de-Chalencon Petite cité de Caractère par les Amis de Saint-Pal, suivie d’une dégustation de produits locaux. Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron
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Local des Amis de Saint Pal 34, place Bertrand de Chalancon. Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53 

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English :

45-minute tour of the historic village of Saint-Pal-de-Chalencon Petite cité de Caractère by the Friends of Saint-Pal, followed by a tasting of local products. Reservations at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office

L’événement Visite apéro Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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