Saint-Pal-de-Chalencon

Conférence Qui étaient les béates

Salle d’animation rurale Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

conférence intitulée Institutrices, auxiliaires du curé, catéchistes, monitrices en dentelles… Qui étaient les béates .

Cette conférence sera animée par M. René DUPUY, Président du Centre d’Histoire Sociale de la Haute-Loire.

Participation libre.

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Salle d’animation rurale Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53

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English :

conference entitled Institutrices, auxiliaires du curé, catéchistes, monitrices en dentelles? Who were the béates?

The talk will be given by René DUPUY, President of the Centre d?Histoire Sociale de la Haute-Loire.

Free admission.

L’événement Conférence Qui étaient les béates Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron