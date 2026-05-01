Conférence Qui étaient les béates Saint-Pal-de-Chalencon
Conférence Qui étaient les béates Saint-Pal-de-Chalencon samedi 30 mai 2026.
Saint-Pal-de-Chalencon
Conférence Qui étaient les béates
Salle d’animation rurale Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
conférence intitulée Institutrices, auxiliaires du curé, catéchistes, monitrices en dentelles… Qui étaient les béates .
Cette conférence sera animée par M. René DUPUY, Président du Centre d’Histoire Sociale de la Haute-Loire.
Participation libre.
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Salle d’animation rurale Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53
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English :
conference entitled Institutrices, auxiliaires du curé, catéchistes, monitrices en dentelles? Who were the béates?
The talk will be given by René DUPUY, President of the Centre d?Histoire Sociale de la Haute-Loire.
Free admission.
L’événement Conférence Qui étaient les béates Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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