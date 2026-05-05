Saint-Pal-de-Chalencon

Fête de la musique

le bourg Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique dans le bourg du village

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le bourg Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 30 19

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English :

Music festival in the village centre

L’événement Fête de la musique Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron