Stage de céramique adultes Atelier bleu nuage Saint-Pal-de-Chalencon samedi 13 juin 2026.
Stage de céramique adultes
Atelier bleu nuage 3 rue Sainte Reine Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
2026-06-13
Ressentir l’argile et trouver votre inspiration dans un lieu propice à la création !
Stage en 1 journée pour réaliser une création en argile. Les pièces restent à l’atelier pour l’émaillage et les cuissons.
Atelier bleu nuage 3 rue Sainte Reine Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 97 01 95
English :
Feel the clay and find your inspiration in a place conducive to creation!
A 1-day workshop to create a piece in clay. The pieces remain in the workshop for glazing and firing.
