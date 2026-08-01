visite du bourg historique de Saint-Pal-de-Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon
mardi 18 août 2026 · Saint-Pal-de-Chalencon
Informations pratiques
Saint-Pal-de-Chalencon
visite du bourg historique de Saint-Pal-de-Chalencon
place des cannes Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 09:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-08-18
A la découverte du bourg historique de Saint-Pal-de-Chalencon Petite cité de Caractère . Durée de la visite 2 h30 à 3 heures. organisée par les Amis de Saint-Pal. Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.
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place des cannes Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53
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English :
Discover the historic village of Saint-Pal-de-Chalencon, a “Small Town of Character.” Tour duration: 2.5 to 3 hours. Organized by the Friends of Saint-Pal. Reservations can be made at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.
L’événement visite du bourg historique de Saint-Pal-de-Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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