Informations pratiques

Saint-Pal-de-Chalencon

visite du bourg historique de Saint-Pal-de-Chalencon

place des cannes Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 09:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-08-18

A la découverte du bourg historique de Saint-Pal-de-Chalencon Petite cité de Caractère . Durée de la visite 2 h30 à 3 heures. organisée par les Amis de Saint-Pal. Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

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place des cannes Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53

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English :

Discover the historic village of Saint-Pal-de-Chalencon, a “Small Town of Character.” Tour duration: 2.5 to 3 hours. Organized by the Friends of Saint-Pal. Reservations can be made at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

L’événement visite du bourg historique de Saint-Pal-de-Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron